Россия проведет в 2024 году летние «Игры Дружбы» вместо участия в Олимпиаде

Россия в ответ на недопуск российских спортсменов к Олимпиаде намерена провести в 2024 году свой аналог соревнования под названием «Игры Дружбы». Об этом сообщил источник близкий к ситуации.
Сообщается, что ближайшие игры пройдут в скором времени, а в 2024 году намечено проведение летних игр в Москве. Кроме того, в 2026 году пройдут зимние соревнования в Сочи.
Для участия в играх будут приглашены спортсмены со всего мира, которые не попали на Олимпиаду. Возглавить проект должен будет Алексей Сорокин, который был организатором ЧМ-2018 и ЕВРО-2020 в России.
Ранее МИД России заявил, что большинство стран желают возвращения РФ в мировой спорт. Однако Москве в этом мешают сторонники антироссийской политики.