Врио главы ДНР Пушилин: жители региона смогут получать воду по новому трубопроводу уже с конца июня

Новый водовод начнет ежедневно обслуживать жителей Донецкой Народной Республики уже в конце июня 2023 года. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
Во вторник, 2 мая, чиновник принял участие в церемонии по случаю ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Он также рассказал о работе в рамках проекта, направленного на обеспечение людей питьевой водой. Пушилин добавил, что для ее подачи в полной мере необходимо сперва освободить канал Северский Донец.
«В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня – ежедневно, тоже пока по часам», — подчеркнул Пушилин.
Также к церемонии в формате видеоконференции присоединился президент России Владимир Путин. Глава государства счел звуки движущихся трамваев символом возрождения жизни и восстановления новых регионов страны.