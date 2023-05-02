Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врио главы ДНР Пушилин: жители региона смогут получать воду по новому трубопроводу уже с конца июня

Общество
Врио главы ДНР Пушилин: жители региона смогут получать воду по новому трубопроводу уже с конца июня

Новый водовод начнет ежедневно обслуживать жителей Донецкой Народной Республики уже в конце июня 2023 года. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Во вторник, 2 мая, чиновник принял участие в церемонии по случаю ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Он также рассказал о работе в рамках проекта, направленного на обеспечение людей питьевой водой. Пушилин добавил, что для ее подачи в полной мере необходимо сперва освободить канал Северский Донец.

«В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня – ежедневно, тоже пока по часам», — подчеркнул Пушилин.

Также к церемонии в формате видеоконференции присоединился президент России Владимир Путин. Глава государства счел звуки движущихся трамваев символом возрождения жизни и восстановления новых регионов страны.
пушилин водовод подача воды днр Донбасс
Военкоры ФАН