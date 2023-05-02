Врио главы ДНР Пушилин: жители региона смогут получать воду по новому трубопроводу уже с конца июня

Во вторник, 2 мая, чиновник принял участие в церемонии по случаю ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Он также рассказал о работе в рамках проекта, направленного на обеспечение людей питьевой водой. Пушилин добавил, что для ее подачи в полной мере необходимо сперва освободить канал Северский Донец.