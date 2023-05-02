Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения пожарной обстановки в России

Глава государства отметил, что перед основным вопросом хотел бы обсудить борьбу с последствиями пожаров в Свердловской и Курганской областях. Российский лидер заявил, что ожидает комментариев от глав данных регионов, в частности — свердловского губернатора Евгения Куйвашева.