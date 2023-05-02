Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения пожарной обстановки в России

Президент России Владимир Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации вокруг пожарной обстановки в ряде российских регионов.
Глава государства отметил, что перед основным вопросом хотел бы обсудить борьбу с последствиями пожаров в Свердловской и Курганской областях. Российский лидер заявил, что ожидает комментариев от глав данных регионов, в частности — свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
Владимир Путин также отметил, что также хотел бы выслушать оценку ситуации с паводками со стороны главы МЧС Александра Куренкова. Встреча проходит в режиме конференции.
Российский лидер поручил решать все вопросы, интересующие пострадавших в лесных пожарах граждан, быстро и без затягивания времени.