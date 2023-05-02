Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Омске

В Омске загорелся пассажирский автобус. Во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание примерно за 40 минут.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автобус ЛиАЗ маршрута №95 был вынужден сойти с линии из-за возникшей неисправности тормозной системы. Когда автобус уже стоял в ожидании машины техпомощи, в районе задней колесной оси произошло спонтанное возгорание, сообщает сетевое издание «Омск — Информ».
На момент возникновения пожара пассажиров в автобусе уже не было. К тушению огня была привлечена одна пожарная машина и пять огнеборцев. Причины возникновения возгорания и размер причиненного ущерба устанавливают специалисты.