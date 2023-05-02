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Ветеринар Иван Пушилин дал советы по уходу за кошкой

Общество
Ветеринар Иван Пушилин дал советы по уходу за кошкой

Забота о кошке должна быть регулярной и своевременной, независимо от ее размера. А потребности этого животного нужно учитывать не только в плане пищи, но и в других отношениях. Об этом рассказал ветеринар Иван Пушилин.

Как пишет издание Pravda.Ru, чтобы кошка чувствовала себя хорошо, необходимо, чтобы ее кожа и шерсть были в норме. Для этого следует регулярно посещать грумера, советует эксперт.

Питание у животного должно быть разнообразным и сбалансированным. Рацион нужно подбирать исходя из возраста, образа жизни, породы и состояния здоровья зверька. За консультацией по этому поводу лучше обратиться к ветеринару, рекомендует специалист.

По словам Пушилина, лоток следует всегда держать в чистоте. Таким образом вы сможете защитить питомца от проблем, связанных с наличием бактерий и паразитов. Кроме того, кошкам следует уделять больше внимания, добавил медик.
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