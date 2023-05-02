Боец ЧВК «Вагнер» передал в Госдуму письма тысяч погибших из-за дефицита снарядов сослуживцев

Боец ЧВК «Вагнер» Левон Киракосян передал в оборонный комитет Государственной думы письма от погибших солдат с просьбой решить проблему с дефицитом боеприпасов.
По словам «музыканта», на рассмотрение парламентариев было передано 39 коробок с тысячами писем от погибших товарищей. Депутатов призвали разобраться в ситуации со «снарядным голодом».
«Я, Киракосян Левон Варданович, боец ЧВК «Вагнер», передал в комитет по обороне Государственной думы Российской Федерации 39 коробок с письмами от погибших товарищей с просьбой разобраться в сложившейся ситуации со «снарядным голодом»», — сказал представитель «оркестра».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что военная компания направила письма погибших от «снарядного голода» бойцов в Государственную думу. По словам предпринимателя, околовоенные бюрократы заставили погибать российский народ, оставив их без боеприпасов.