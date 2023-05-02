В промзоне рядом с озером Уткина Заводь в Ленобласти произошел пожар

Промзона недалеко от озера Уткина Заводь во Всеволожском районе Ленинградской области горит. Сообщается, что загорелся в том числе и строительный мусор.
По данным канала «78», пожар также охватил четыре бытовки и два грузовых автокрана. Также журналисты указали на задымление в ангаре с запчастями. На данный момент известно, что профильным службам удалось спасти трех человек.
Ранее огонь вспыхнул в Казахстане. Во время пожара на заводе пострадали несколько человек. Сначала загорелась установка получения легких углеводородов. После этого пламя распространилось на другие объекты предприятия. На данный момент неизвестно, насколько сильно пострадали четыре человека, которых удалось спасти.