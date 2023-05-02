В промзоне рядом с озером Уткина Заводь в Ленобласти произошел пожар

Ранее огонь вспыхнул в Казахстане. Во время пожара на заводе пострадали несколько человек. Сначала загорелась установка получения легких углеводородов. После этого пламя распространилось на другие объекты предприятия. На данный момент неизвестно, насколько сильно пострадали четыре человека, которых удалось спасти.