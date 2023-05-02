Политолог Малек Дудаков: процесс укрупнения банков вызвал внутренний раскол в Америке

Накануне американская Корпорация страхования вкладов (FDIC) объявила, что проблемный First Republic Bank закрыт и перешел под ее внешнее управление. Регулятор принял решение о продаже First Republic другому банку США — JPMorgan Chase. Как сообщил ФАН политолог-американист Малек Дудаков, процесс укрупнения банков уже вызвал внутренний раскол в Соединенных Штатах.
Напомним, слухи о проблемах First Republic появились еще в середине марта, вместе с новостью о банкротстве Silicon Valley Bank. За день до этого нью-йоркский регулятор закрыл из-за системных рисков еще один банк — Signature Bank, специализировавшийся на кредитовании криптовалютной отрасли. Следующим мог стать как раз First Republic, но в ситуацию вмешались власти США. В результате банк получил поддержку в размере 30 миллиардов долларов от ФРС и шестерки крупнейших банков США.
Несмотря на это, отток средств клиентов по итогам первого квартала составил более 100 миллиардов долларов, а акции банка с начала года рухнули на 97%. На днях Корпорация страхования вкладов обратилась к JPMorgan и другим банкам с просьбой выкупить проблемный банк, чтобы защитить интересы и средства его клиентов. Напомним, по состоянию на 13 апреля 2023-го, общий объем активов First Republic Bank составлял примерно 229 миллиардов долларов, а объем его депозитов — почти 104 миллиарда. JPMorgan Chase взял на себя все обязательства First Republic перед клиентами, и выкупил практически все его активы. По итогам сделки все 84 подразделения First Republic перешли под управление JPMorgan Chase, и возобновят работу под новой вывеской.
Как заявил ранее гендиректор инвесткомпании Sovereign Wealth Management Гэри Королев, вслед за крахом First Republic Bank в США ожидается дальнейшее падение американских региональных банков. Королев отметил, что First Republic Bank — не единственное кредитное учреждение, которое столкнулось с проблемами. Из-за оттока депозитов региональные банки в США остаются под большим давлением, пояснил он.
По мнению Дудакова, процессы монополизации банковского сектора в США будут ускоряться и дальше.
«Финансовые власти США взяли под свой контроль лопнувший банк First Republic, а затем продали его активы JPMorgan. На этом закончилась 38-летняя история First Republic — кредитное учреждение устояло и во время кризиса 2008-го, и в период пандемии, но не пережило нынешний банковский кризис. Сейчас JPMorgan обещает властям частично возместить убытки First Republic, причем теперь сам JPMorgan уже разрастается до колоссальных размеров. Активы банка теперь достигли четырех триллионов долларов. То есть, пока региональные банки в Америке разоряются, гиганты Уолл-Стрит становятся только больше», — указал он.
По словам аналитика, процессы монополизации банковского сектора, скорее всего, будут ускоряться и дальше, особенно в случае дальнейшего роста ключевой ставки ФРС США выше 5%.
«Сейчас, по оценкам экономистов, под угрозой банкротства уже находятся около 200 региональных американских банков, чьи активы вскоре тоже могут заполучить гиганты Уолл-Стрит. Этот процесс уже вызвал критику со стороны конгрессменов-республиканцев. По той простой причине, что зарабатывающий на разорении других банков JPMorgan является одним из крупных доноров Демократической партии. Также руководство банка активно участвует в навязывании американцам так называемой «зеленой» повестки, из-за чего против JPMorgan начали расследования прокуроры 19-ти штатов США», — напомнил американист.
Процесс укрупнения гигантов Уолл-стрит уже вызвал неожиданную реакцию и в региональной власти Америки, указал политолог.
«Влиятельные республиканские штаты уже отказываются вести бизнес с крупнейшими банками — их власти опасаются, что те могут сконцентрировать в своих руках чрезмерное влияние. В штате Флорида власти планируют запретить использование «цифрового доллара», который намерена внедрять Федеральная резервная система в связке с крупнейшими банками. А в Техасе и вовсе призывают ввести параллельную доллару валюту, обеспеченную золотом. Таким образом, банковский монополизм становится еще одним фактором, раскалывающим Америку изнутри», — заключил аналитик Дудаков.
Напомним, как сообщили американские СМИ 2 мая, в ходе приема в честь конца праздника Рамадан произошел скандал. Один из гостей Белого дома пытался рассказать президенту Джо Байдену о первом федеральном судье-мусульманине. В ответ лидер США велел ему «заткнуться».
«Хочешь выйти сюда и сказать речь? «Заткнись, мальчик!», как сказала бы моя мама», — резко сообщил Байден.
Кроме того, на прием в Белый дом отказались пустить мэра городка Проспект-Парк Мухаммеда Хайруллу. Секретная служба США заявила, что это решение принято «в связи с требованиями безопасности». Ранее поведение президента США Джо Байдена вызвало недовольство американцев в ходе его визита в Ирландию. Как писали местные СМИ, в ходе этой поездки Байден «забывал, что представляет интересы США, а не просто навещает родину предков».