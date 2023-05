Политолог Малек Дудаков: процесс укрупнения банков вызвал внутренний раскол в Америке

Несмотря на это, отток средств клиентов по итогам первого квартала составил более 100 миллиардов долларов, а акции банка с начала года рухнули на 97%. На днях Корпорация страхования вкладов обратилась к JPMorgan и другим банкам с просьбой выкупить проблемный банк, чтобы защитить интересы и средства его клиентов. Напомним, по состоянию на 13 апреля 2023-го, общий объем активов First Republic Bank составлял примерно 229 миллиардов долларов, а объем его депозитов — почти 104 миллиарда. JPMorgan Chase взял на себя все обязательства First Republic перед клиентами, и выкупил практически все его активы. По итогам сделки все 84 подразделения First Republic перешли под управление JPMorgan Chase, и возобновят работу под новой вывеской.