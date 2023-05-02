Египет намерен перейти на расчеты в национальных валютах с Россией, Индией и Китаем

Министр, однако, дал понять, что ни одной такой сделки до сих пор не заключено. Вместе с тем, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недавно сообщил о планах снизить зависимость государства от долларового кризиса. Об этом он рассказал во время визита на новый завод по производству энергосберегающего оборудования.