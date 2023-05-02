Египет намерен перейти на расчеты в национальных валютах с Россией, Индией и Китаем

Каир, 2 мая. Египет намеревается перейти на национальные валюты в торговых сделках с Россией, Китаем и Индией для снижения зависимости от доллара. Об этом сообщил министр снабжения АРЕ Али аль-Мосельхи.
«Мы серьезно рассматриваем возможность импорта из ряда стран с использованием египетского фунта и их национальных валют. Большую часть этого длинного пути мы уже прошли с Китаем, Индией и Россией», — подчеркнул он в заявлении для прессы.
Министр, однако, дал понять, что ни одной такой сделки до сих пор не заключено. Вместе с тем, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недавно сообщил о планах снизить зависимость государства от долларового кризиса. Об этом он рассказал во время визита на новый завод по производству энергосберегающего оборудования.
«Если бы мы смогли получить полную или почти полную локальную составляющую продукции, это способствовало бы предоставлению рабочих мест и снижению зависимости от доллара», — отметил президент.
Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) намерен призвать Египет и Тунис к еще большему повышению процентных ставок для стабилизации волн инфляции. Об этом говорится в отчете организации, публикация которого запланирована на 3 мая.