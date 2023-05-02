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Владимир Путин потребовал быстро и без лишней бюрократии решать вопросы с пострадавшими в лесных пожарах

Общество
Владимир Путин потребовал быстро и без лишней бюрократии решать вопросы с пострадавшими в лесных пожарах

Президент России Владимир Путин поручил решать все вопросы, интересующие пострадавших в лесных пожарах граждан, быстро и без затягивания времени. Глава государства озвучил соответствующее требование в ходе совещания с членами Правительства РФ.

Российский лидер также затронул вопрос рассмотрения заявлений граждан по компенсациям и восстановлению документов. Этот процесс должен протекать без лишней бюрократии, подчеркнул Владимир Путин.

Аэромобильная группировка спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа ранее отправилась в микрорайон Утяк города Курган для тушения местных лестных пожаров. Открытый огонь, обнаруженный в результате разведки, уже потушен на площади порядка десяти гектаров.
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