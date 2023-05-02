Новая паромная переправа начала работать в Тутаеве Ярославской области

В городе Тутаев Ярославской области заработала долгожданная паромная переправа. Здесь начал курсировать паром СП-40, заменивший привычный теплоход «Борис Кустодиев».
Главное отличие парома от корабля в том, что он сможет перевозить не только людей, но и автомобили. В том числе и скорую помощь. Раньше медикам приходилось добираться до пациентов в объезд, через Ярославль, сообщает сетевое издание «Город».
Вместимость парома в несколько раз больше, чем у теплохода. Для нового плавсредства уже оборудован специальный причальный ряж. А «Борис Кустодиев» будет теперь обслуживать туристические маршруты.