«Две альтернативы»: экономист Разуваев рассказал о моделях сбережений в России

Однако, сейчас Россия ближе ко второй модели. На Московской бирже более 20 млн частных инвесторов. Даже в прошлый кризисный год, когда фондовый рынок упал на 40%, рядовые россияне могли заработать на акциях отдельных компаний. В кредит покупается не только недвижимость и авто, но и практически все. Россия стала почти Америкой, достаточно вспомнить какой шок вызвало у россиян повышение ключевой ставки в прошлом году до 20%.