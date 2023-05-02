«Две альтернативы»: экономист Разуваев рассказал о моделях сбережений в России

В экономике современной России есть две модели сбережений, которые используют местные жители. О том, как устроен этот процесс рассказал кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН.
Должна ли Россия стать Америкой? Колонка Александра Разуваева
Вечная дискуссия на тему ключевой ставки ЦБР рано или поздно должна завершиться. Хейтеры Центрального банка РФ традиционно подвергают его критике. В ответ регулятор хранит гробовое молчание. Напомним таргеты ЦБР – инфляция 4%, ключевая ставка – 6-8%.
Сейчас в России формируется новая экономическая модель, которая затронет, видимо, и денежно-кредитную политику. По факту речь идет о выборе из двух альтернатив.
Первая модель сбережений. Относительно высокие процентные ставки, обязательно положительные в реальном выражении, то есть выше инфляции. Люди предпочитают копить на депозитных счетах. Депозиты граждан – основа длинных денег коммерческих банков для прямого кредитования промышленности и покупки корпоративных облигаций. Кредитование физических лиц развито относительно слабо из-за высоких и даже запретительных процентных ставок. Число частных инвесторов на фондовом рынке не очень велико, они представлены преимущественно только состоятельными гражданами.
Вторая модель сбережений. Низкие и часто отрицательные в реальном выражении процентные ставки, жизнь в кредит, большое число мелких частных инвесторов на фондовом рынке, которые активно участвуют в проходящих IPO/SPO, прежде всего, компаний информационного и высокотехнологичного сектора.
Изначально, в России формировалась первая модель сбережений. В период высокой инфляции в 90-х годах процентные ставки по вкладам доходили до 10-15% в месяц. Это касалось не только коммерческих банков, но и Сбербанка, где вклады гарантировались государством. Банковские депозиты были основной формой сбережений граждан, рынок акций или, как тогда говорили: «рынок акций приватизированных предприятий был только для иностранцев, олигархов и коррумпированных чиновников». Стандартная сделка в Российской Торговой Системе составляла 200-300 тысяч долларов.
Однако, сейчас Россия ближе ко второй модели. На Московской бирже более 20 млн частных инвесторов. Даже в прошлый кризисный год, когда фондовый рынок упал на 40%, рядовые россияне могли заработать на акциях отдельных компаний. В кредит покупается не только недвижимость и авто, но и практически все. Россия стала почти Америкой, достаточно вспомнить какой шок вызвало у россиян повышение ключевой ставки в прошлом году до 20%.
На первый взгляд, вторая модель является более предпочтительной. Однако, она несомненно и более рискованная. Жить в кредит вообще рискованно, а фондовые пузыри рано или поздно лопаются. Вопрос, какой выбор в итоге сделает Банк России. Нельзя вечно сидеть на двух стульях.
А вы что думаете, какую модель в итоге выберет ЦБР?