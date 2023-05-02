Цели и тактика: что стоит за массированными ракетными ударами России по объектам на Украине

Например, недавно мы видели разгром целого дивизиона пусковых установок комплекса С-300 на Херсонском направлении, где вместе с ними была также поражена зенитно-артиллерийская установка «Гепард», прибывшая на Украину из Германии. Следом на железнодорожном узле Павлограда было уничтожено подразделение противовоздушной обороны на ЗРК С-300, как утверждается, до двух дивизионов.