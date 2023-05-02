Цели и тактика: что стоит за массированными ракетными ударами России по объектам на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) демонстрируют тактику сдерживания и последовательного обескровливания частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). В последнее время все чаще они наносят массированные ракетные удары по местам сосредоточения вражеских резервов, предназначенных для участия в широко анонсированного Киевом контрнаступления.
Кроме чисто военно-технического результата, освещение этих событий дает и мощный информационный эффект. Враг начинает осознавать, что российское ракетное вооружение большой дальности действия везде его может достать.
Такая тактика России преследует несколько целей, неразрывно связанных друг с другом.
Материальная база
В первую очередь можно говорить о том, что Военно-космические силы РФ, флот и наземные ракетные подразделения уничтожают запасы материального имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые противник собирает у исходных позиций, откуда будут наноситься удары по плану предстоящего контрнаступления.
Логика проста: чем больше будет уничтожено запасов противника, тем меньше их будет задействовано в предстоящей операции.
Возможно даже и то, что при определенном уровне потерь накопленных ресурсов противнику придется отказываться от каких-то элементов плана, снижать величину довольствия, нормы расхода боеприпасов, ставить подразделениям меньший объем задач, увязывая это с реальными возможностями.
Лишить врага производственных мощностей
Также можно говорить об особом внимании со стороны российского военного руководства к военно-промышленному комплексу Украины. Вопреки расхожему мнению, ВПК страны не утратил свою способность производить боеприпасы, ракеты, различную боевую технику и осуществлять ремонт всего войскового имущества, в том числе трофейного.
Не стоит думать, что ВСУ живут только за счет западных военных поставок. Да, они значительны, но определенный объем все же производится на самой Украине. И его российские силы стараются выбить, нанося удары по производственным площадкам.
Недавнее массированное поражение Павлоградского химического завода — яркое тому подтверждение. Наблюдаемая там детонация взрывчатых веществ оценивается специалистами в сотню тонн тротилового эквивалента, что может говорить об уничтожении очень больших запасов. Это дает основание утверждать, что произошли катастрофические повреждения предприятия, делающие его дальнейшую работу невозможной.
Подобные удары по «оборонке» Украины в последние дни наблюдались в Киеве, Днепропетровске, Николаеве и других городах. Каждая такая атака снижает оборонительный потенциал противника в ближайшей и среднесрочной перспективе. Это заставляет Киев искать замену на Западе, вынуждая иностранные правительства расширять поставки.
Устранение угрозы для авиации
Еще одной целью массированных ракетных ударов является желание РФ добиться качественного и количественного снижения потенциала противовоздушной обороны ВСУ на основных направлениях, где может ожидаться попытка проведения наступательной операции.
СВО подтвердила большое значение фронтовой и армейской авиации, способной решать на поле боя огромный спектр боевых задач. Соответственно, отсюда вырисовывается требование обеспечивать выживание своих самолетов, вертолетов и беспилотников над полем боя.
Добиться этого можно, уничтожив вражеские силы ПВО дальнего и среднего радиуса поражения. Сегодня за такими средствами развернулась настоящая охота.
Например, недавно мы видели разгром целого дивизиона пусковых установок комплекса С-300 на Херсонском направлении, где вместе с ними была также поражена зенитно-артиллерийская установка «Гепард», прибывшая на Украину из Германии. Следом на железнодорожном узле Павлограда было уничтожено подразделение противовоздушной обороны на ЗРК С-300, как утверждается, до двух дивизионов.
Налицо планомерная работа по недопущению создания противником полноценных рубежей прикрытия от ударов с воздуха, что критически важно для ВСУ, учитывая отсутствие у них полноценной авиации, которая могла бы на равных вести борьбу с ВКС РФ.
Снижение численности
Кроме того, российские силы атакуют места сосредоточения сил противника. Это производится для предотвращения перемещения ударных группировок в исходные районы для начала наступательной операции.
Так, на днях, корабельная группа Черноморского флота с помощью крылатых ракет «Калибр» сорвала выход на рубежи атаки подразделений 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, чем спутала карты вражескому командованию на данном направлении.
Сложно утверждать, что вопрос украинского контрнаступления можно решить только ракетными ударами. Но то, что эти действия значительно подрывают наступательный потенциал врага, не вызывает сомнений.
ВСУ с каждым следующим ракетным ударом все сложнее сохранять первоначальные планы, разработанные в связке с генералами НАТО. И операторам украинских штабов постоянно приходится корректировать уже принятые решения, внося сумятицу и неразбериху.
Однако, как бы там ни было, но веское слово в предстоящем сражении скажут те, кто сейчас находится на переднем крае борьбы с врагом: пехотинцы и танкисты, артиллеристы и десантники, мобилизованные и добровольцы, именные батальоны регионов и штурмовики ЧВК «Вагнер». Именно на их плечи ляжет главный этап войны, который определит, за кем будет поле боя.