Теннисист Карацев одержал победу над Медведевым и вышел в четвертьфинал мадридского «Мастерса»

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче турнирной серии «Мастерс» в Мадриде и вышел в первую четверть финала.
Игра четвертого круга закончилась со счетом 6:7 (1:7), 4:6 и продолжалась один час и 36 минут. Карацев в четвертьфинале сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) – Чжан Чжичжэнь (Китай).
Стоит отметить, что турнир серии «Мастерс» проходит в испанском Мадриде. Призовой фонд чемпионата превышает 7,7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев впервые в карьере выиграл теннисный «Мастерс» в Монте-Карло. Он одержал победу над датским соперником Хольгерой Руне.