Как решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти повлияет на экономику РФ

С 1 мая вступили в силу объявленное ранее решение о сокращении добычи нефти. Страны ОПЕК+ в совокупности сокращают 1,66 млн б/с, или 1,66% мирового предложения нефти. Это довольно существенный объем сырья, который должен скорректировать баланс на рынке физических поставок.
Страны ОПЕК+ заявили, что снижение производства будет действовать до конца 2023 года. Общий объем добровольного сокращения станет дополнением к действующим с ноября 2022 года договоренностям о снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Итого суммарно с рынка ушло 3,66 млн б/с, а дальше ОПЕК+ может корректировать квоты.
Очевидно для всех одно – странам ОПЕК+ выгодны высокие цены на нефть, и они будут их поддерживать. В настоящее время реакция нефтяных котировок сдержанная, нефть торгуется ниже 80 долларов, но, вполне вероятно, что это временное явление. Причин на это может быть несколько. Такое мнение выразил экономический обозреватель Вячеслав Абрамов в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Несмотря на сдержанные прогнозы от МЭА и EIA, скоро стартует высокий автомобильный сезон в США. Сезонный скачок спроса на фоне сокращения предложения может привести к росту топливных цен. Администрации США придется продолжать активно продавать нефть из стратегических запасов, чтобы сдерживать рост цен. В прошлом году продажи из стратегических запасов составили более 200 млн баррелей, в результате чего уровень запасов в хранилищах опустился до минимума за 40 лет. Текущие продажи составляют около 1 млн б/с в неделю и данные по запасам нефти от EIA показывают сокращение запасов несколько недель подряд», – объяснил Абрамов.
Рост спроса со стороны Китая на фоне восстановления китайской экономики также оказывает влияние на обороты сырья. Все вышеперечисленное в комплексе факторов будет поддерживать нефтяные котировки выше 80 долларов. Однако, по мнению эксперта, цена может достигнуть 100 долларов за баррель во втором полугодии 2023 года.
«Какие выгоды от сокращения для России? Заявлением о сокращении добычи на 500 тысяч б/с, мы как бы демонстрируем нашим партнерам, что экспорт прежних объемов не является самой целью, а истинная цель – в выгодной монетизации наших нефтепродуктов. Россия с момента введения эмбарго стремится снизить скидку на свою нефть и для этого готова пойти на сокращение добычи и экспорта», – подчеркнул собеседник ФАН.
Кроме того, есть еще и общая выгода. При совместном сокращении странами ОПЕК+ объемов добычи сократится и спрос на танкеры, а значит, и стоимость перевозки, добавил эксперт. В начале 2023 года мировой рынок нефти стал неэффективным, так как у всех экспортеров увеличились издержки на фрахт. Россия направила нефть на азиатские рынки, а ближневосточные производители — вместо РФ в Европу.
Для перевозки того же объема нефти нужно большее количество танкеров. В результате стоимость фрахта нефтетанкеров существенно возросла. Снижение объемов экспорта в результате решения стран ОПЕК+ снизит эти издержки, в результате чего у компаний будет оставаться больше денег от продажи нефтепродуктов. Нефтяные доходы России выиграют от роста цен на нефть, дисконт на российскую нефть будет снижаться, что позволит получать больше доходов от экспортной пошлины и НДПИ.
«Ключевыми экспортными направлениям для российской нефти являются Индия и Китай, на которые приходится примерно 1,8 млн и 1,3 млн б/с соответственно. Это всех устраивает, так как они покупают дешевую нефть у нас, производят у себя нефтепродукты и затем, уже по более высоким ценам, продают их. По данным Bloomberg импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Ирака и Саудовской Аравии. А европейская зависимость от индийских нефтепродуктов стремительно растет после запрета прямых поставок топлива из РФ. Так что все в плюсе», – разъяснил Вячеслав Абрамов.
По оценкам многих аналитиков в нефтяной отрасли, дисконт на российскую нефть марки Urals к североморской марке Brent сократился до 30 долларов. Эту информацию подтверждает и Министерство финансов РФ. По данным Минфина, средняя цена Urals в апреле составила 58,63 против 47,85 долларов в марте.
Средняя цена Brent в апреле равнялась 83,6 долларов против 79,2 и 83,4 долларов в предыдущие 2 месяца. Таким образом, дисконт Urals к Brent в апреле составил около 25 долларов (30%) против 31 (40%) и 34 (40.5%) долларов в марте и феврале.
«Более того, недавно стало известно, что Япония, которая ранее присоединилась к введению «потолка» цен на российскую нефть, продолжает покупать наше сырье чуть ли не по 70 долларов, чем крайне возмущены США. И таких примеров значительно больше. Я думаю, что дисконт на российскую нефть, как минимум стабилизируется на уровне 25 долларов, а затем продолжит постепенно сокращаться, что позитивно будет сказываться на доходах бюджета во втором полугодии 2023 года», – заключил Абрамов.
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