Как решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти повлияет на экономику РФ

Кроме того, есть еще и общая выгода. При совместном сокращении странами ОПЕК+ объемов добычи сократится и спрос на танкеры, а значит, и стоимость перевозки, добавил эксперт. В начале 2023 года мировой рынок нефти стал неэффективным, так как у всех экспортеров увеличились издержки на фрахт. Россия направила нефть на азиатские рынки, а ближневосточные производители — вместо РФ в Европу.