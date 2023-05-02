Косметолог Татьяна Вербицкая призвала отказаться от дешевой косметики из-за аллергенов

Косметолог Татьяна Вербицкая предостерегла от использования дешевой косметики с маркетплейсов. Она объяснила, какими проблемами может обернуться использование таких средств.
В беседе с изданием «Городовой» врач сделала акцент на том, что многие продукты на больших онлайн-площадках являются подделками известных брендов. Экономия на собственном здоровье может сказаться на состоянии кожи. Использование таких средств грозит ожогами и аллергическими реакциями. Чтобы уберечь себя от подобных последствия, она призвала покупать косметику только в проверенных магазинах, где можно найти оригинальную продукцию.
Стоит отметить, что аллергия может проявиться и в весеннее время. Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, как людям с реакцией на цветение выжить на даче. Он подчеркнул, что к этому периоду необходимо готовиться за неделю.