Косметолог Татьяна Вербицкая призвала отказаться от дешевой косметики из-за аллергенов

В беседе с изданием «Городовой» врач сделала акцент на том, что многие продукты на больших онлайн-площадках являются подделками известных брендов. Экономия на собственном здоровье может сказаться на состоянии кожи. Использование таких средств грозит ожогами и аллергическими реакциями. Чтобы уберечь себя от подобных последствия, она призвала покупать косметику только в проверенных магазинах, где можно найти оригинальную продукцию.