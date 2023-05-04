«Эти дети принесли нам Победу!»: депутат Госдумы Толмачев поделился историей своей бабушки о 9 мая 1945 года

Великая Отечественная война так или иначе затронула каждую семью нашей Родины. Советский народ в беспощадной схватке с фашизмом отвоевал свое право на жизнь и звание победителя. А потому, 9 мая — День Победы, стал особым праздником для каждого гражданина страны.
В авторской колонке для ФАН депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал, что в преддверии памятной даты его бабушка, Валентина Константиновна, часто вспоминает военную и послевоенную жизнь своих родителей. При этом, поскольку она родилась с 8 на 9 мая 1945 года, сначала родители хотели назвать девочку Победой, но потом передумали.
Дети Победы. Колонка Александра Толмачева
Каждый год накануне празднования Дня Победы моя бабушка Валентина Константиновна Толмачева вспоминает первую в своей жизни историю, которая неразрывно связана с великим торжеством.
«Когда папа раненый пришел с фронта, он сказал маме: «Вот родится у нас дочь и принесет нам Победу!». Я родилась 8 мая 1945 года, а ночью по радио сообщили о капитуляции Германии и о безоговорочной победе советского народа в Великой Отечественной войне. Все начали праздновать и кричать: «Ура! Победа! Победа! Победа!». В роддоме города Баку в ночь с 8 на 9 мая 1945 года также родился мальчик, отец которого – летчик, сбивший за годы войны немало фашистских истребителей. Нянечки-медсестры взяли нас на руки и всю ночь ходили по палатам, показывая нас всем, с радостными лицами, со счастливыми возгласами: «Эти дети принесли нам Победу! Это дети Победы!». Сначала меня хотели назвать Победой, затем Викторией, а потом все же решили прислушаться к совету моей старшей сестры и назвали Валентиной», — рассказывала она.
В годы Великой Отечественной войны отец бабушки, мой прадед, получил тяжелое ранение. Врачи хотели ампутировать ему руку, так как в ней было очень много осколков. Помимо этого у него были сквозные ранения плеч, ног, а также повреждения лица. Ему было очень больно. Семья видела, как он страдал. Раны периодически гноились и раздувались, и прадед боялся, что у него будет гангрена.
Слава Богу, рядом жил очень хороший врач. Он научил мою прабабушку, как нужно лечить такие раны и очищать их. Именно после ее стараний, которая придерживалась советов доктора, раны начали затягиваться, а рука практически чудесным образом начала заживать.
Моя бабушка часто рассказывала о своей маме и всегда при этом вспоминала, как нелегко приходилось прабабушке уже после войны, с детьми на руках.
«В годы Великой Отечественной войны мама работала на заводе, где выпускали продукцию для фронта. Ее днем и ночью не было дома. Как и для многих других советских граждан, главным для неё был девиз: «Все для фронта! Все для Победы!». После войны с нами (помимо меня в семье было еще трое маленьких детей) сидела пятая старшая сестра. Мама весила всего 41 килограмм, так как всю еду, заработанную тяжким трудом, отдавала своим детям», — вспоминала она.
В 1985 году моя бабушка Валентина Константиновна Толмачева со своим мужем перебралась в город Луховицы, который стал для нее второй малой родиной. Ее папа, ветеран Великой Отечественной войны, умер в 1980 году, а мама в 1992 году. Чтобы почтить их память, бабушка каждый год 9 мая ходит на праздничный парад. Всю жизнь она была уверена, что, если родилась в День Великой Победы, то должна уметь всегда одерживать победу, преодолевать трудности, добиваться всего того, что пожелает.