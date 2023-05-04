«Эти дети принесли нам Победу!»: депутат Госдумы Толмачев поделился историей своей бабушки о 9 мая 1945 года

В 1985 году моя бабушка Валентина Константиновна Толмачева со своим мужем перебралась в город Луховицы, который стал для нее второй малой родиной. Ее папа, ветеран Великой Отечественной войны, умер в 1980 году, а мама в 1992 году. Чтобы почтить их память, бабушка каждый год 9 мая ходит на праздничный парад. Всю жизнь она была уверена, что, если родилась в День Великой Победы, то должна уметь всегда одерживать победу, преодолевать трудности, добиваться всего того, что пожелает.