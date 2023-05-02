В Новой Москве проверяют зоомагазин из-за лозунга в поддержку Украины в названии Wi-Fi

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении зоомагазина «Четыре лапы» из-за лозунга «Слава Украине» в названии сети Wi-Fi. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Внимательный гражданин посещал торговый центр «Акварель» в Щербинке и обнаружил, что в названии Wi-Fi одного из магазинов присутствует девиз, выражающий поддержку Украине. Возмущенный мужчина обратился в полицию.
Сотрудники приехали на место, чтобы проверить ТЦ на экстремистскую деятельность и установили, что роутер принадлежит магазину с товарами для животных. Работники утверждают, что не знают, кто поставил такое название. Теперь это будут выяснять органы.
Ранее на официальном сайте Минобразования рассказали о планах добавить в учебные программы вузов дисциплины, связанные с противодействием терроризму и экстремизму.