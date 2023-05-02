Верховная рада Украины продлила военное положение в стране на три месяца

Верховная рада Украины приняла законопроект о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Ранее соответствующие документы были внесены в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским. Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения продлевается с 05:30 20 мая до 18 августа 2023 года.
Военное положение на Украине уже продлевалось. В феврале его отсрочили до 19 мая.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал потерю интереса у мировых СМИ к теме спецоперации. Он также добавил, что украинская сторона понимает, что в мире происходит множество других трагедий.