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Китайский аналитик Шэнь Шивэй заявил о серьезности дипломатической кампании Си Цзиньпина

Политика
Китайский аналитик Шэнь Шивэй заявил о серьезности дипломатической кампании Си Цзиньпина

США в отношении российско-украинской дипломатии КНР выступили против любых попыток Пекина добиться прекращения огня. О серьезности намерений лидера КНР в качестве миротворца заявил известный китайский аналитик и журналист-международник Шэнь Шивэй.

Как пишет rznonline, эксперт указывает на недавние встречи главы КНР на высоком уровне с лидерами Франции, России и другими, а также на квалификацию специального посланника Ли Хуэйя в ведении данной инициативы. Журналист назвал Ли «старшим дипломатом-ветераном по евразийским делам на протяжении свыше 40 лет».

По словам Шеня, главная позиция Китайской Народной Республики состоит в содействии мирным переговорам. Так, Китай полагает, что следует использовать различные возможности для создания условий, которые помогут в политическом урегулировании, так как рациональное мышление и мнения, выступающие за политические решения, в настоящее время находятся в приоритете.

Западный мир уже вовлечен в данный конфликт, заметил специалист, но Китай имеет хорошие шансы в помощи политическому урегулированию, поскольку имеет дружеские отношения с обеими сторонами российско-украинского противостояния.
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