Китайский аналитик Шэнь Шивэй заявил о серьезности дипломатической кампании Си Цзиньпина

По словам Шеня, главная позиция Китайской Народной Республики состоит в содействии мирным переговорам. Так, Китай полагает, что следует использовать различные возможности для создания условий, которые помогут в политическом урегулировании, так как рациональное мышление и мнения, выступающие за политические решения, в настоящее время находятся в приоритете.