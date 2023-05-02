День рождения Екатерины Великой: топ интересных фактов о жизни и правлении императрицы

К 1762 году супружеская жизнь Петра и Екатерины достигла апогея: они уже долгое время жили с любовниками и практически не пересекались. Петр III поселил жену в противоположном от себя крыле Зимнего дворца, чтобы не видеться и не общаться с ней. Последней каплей стало вызывающее поведение царя на одном из праздничных приемов, когда он в присутствии иностранных послов и других званых гостей повысил на свою жену голос и назвал ее «дурой».