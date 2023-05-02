День рождения Екатерины Великой: топ интересных фактов о жизни и правлении императрицы

2 мая 1729 года родилась императрица и самодержица Всероссийская Екатерина Великая. В честь дня рождения царицы ФАН собрал несколько занимательных фактов из ее биографии.
Екатерина II по большей части развивала то, что уже было заложено ее предшественниками. Она была за традиционную политику внутри страны, развивала рыночные отношения с другими государствами, но на личном фронте у императрицы было далеко не все гладко.
Из Пруссии в Россию, из протестантизма в православие
Принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская — таково настоящее имя Екатерины II — родилась 2 мая 1729 года в Пруссии, и происходила из знатного, хоть и небольшого рода. Ее отец состоял на службе у прусского короля. Мать — принцесса влиятельной немецкой герцогской династии.
Мать ее будущего мужа Петра III, Елизавета Петровна, сочла Софию Августу лучшей партией для своего сына. Сама же прусская принцесса говорила о себе как о склонной принимать и «хорошо исполнять свои обязанности», поэтому она без проблем переехала в Россию, а после даже приняла православие, получив имя Екатерины Алексеевны в честь Екатерины I.
Отношения с мужем и предпосылки к перевороту
Знаменитый дворцовый переворот случился в 1762 году. Главной его причиной стала неумелая и, как говорили современники, даже «антироссийская» политика Петра III: он к концу своего правления заключал невыгодные для страны союзы.
Однако, были и иные причины. Одной из них стали напряженные отношения в царской семье. Как только Екатерина II и Петр III поженились, отношения сразу не заладились. Вернее, их просто не было. Император не обращал внимания на жену, не интересовался ей, а спустя месяц после заключения брака заявил ей и близким, что влюблен в другую.
Екатерина принимала это стойко и мудро: она не влюблялась в мужа, потому что не хотела страдать. Тем временем будущая царица активно изучала историю и культуру России. Она быстро освоила русский язык, училась отечественным танцам, слыла умной и высокообразованной, а помимо прочего, обладала прекрасными манерами.
К 1762 году супружеская жизнь Петра и Екатерины достигла апогея: они уже долгое время жили с любовниками и практически не пересекались. Петр III поселил жену в противоположном от себя крыле Зимнего дворца, чтобы не видеться и не общаться с ней. Последней каплей стало вызывающее поведение царя на одном из праздничных приемов, когда он в присутствии иностранных послов и других званых гостей повысил на свою жену голос и назвал ее «дурой».
Свергла мужа с престола и стала Великой императрицей
В конце концов Екатерина вместе с приближенными организовала заговор и, свергнув мужа, в 1762 году взошла на престол. От трона Петр III отказался сам, однако позднее, как стало известно, все же погиб при невыясненных обстоятельствах.
«Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала её сыну, естественному наследнику отца», — писал об этом историк В. Ключевсий.
Екатерину поддерживала гвардия, у нее было множество покровителей и доброжелателей, включая Орловых, старший граф из которых был ее официальным любовником и отцом ее внебрачного сына. Однако, у царицы было достаточно и неприятелей.
Непростое начало правления
Формально Екатерина II не должна была иметь претензий на трон, и большая часть дворян в России это, конечно, понимали. В результате восхождения императрицы на престол стало появляться довольно много желающих занять ее место.
За первые два года правления было выявлено и раскрыто 3 заговора, целью которых было свержение самодержицы. За следующие 9 лет после в России обнаружилось 8 Лжепетров III, главным из которых стал всем известный Емельян Пугачев, положивший в России начало «пугачевщине», которая продлилась почти два года. Через 10 лет в 1774 году о своих притязаниях на престол заявила первая женщина: княжна Тараканова, выдающая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны.
Чумной бунт как отдельная страница в начале правления
Отдельной страшной страницей в истории стала эпидемия чумы 1771-1772 годов и Чумной бунт 1771 года. О Чумном бунте, произошедшем в Москве, знают даже те, кто не интересуется историей. Событие потрясло Россию и наложило отпечаток на правление императрицы.
Причиной восстания и бунта послужил запрет архиепископа Амвросия проводить масштабные молебны у Боголюбской иконы Божией Матери возле Варварских ворот Китай-города. Сделано это было во избежание новых заражений: в эпидемию в столице ежедневно умирало более тысячи человек.
Многие верующие не согласились с запретом. Недовольные разгромили Чудов и Донской монастыри, убили архиепископа, после чего стали уничтожать дома дворян и чумные больницы. Бунт был подавлен течение 3 дней графом Орловым, который был направлен в Москву по приказу Екатерины II. В результате погибло более 100 человек, 313 восставших были арестованы, четверо из них казнены.
«Философ на троне»
Так себя называла сама императрица. С одной стороны, учитывая нелегкие внешние обстоятельство ее правления, можно не удивляться и воспринять это за игру слов, ведь как иначе женщина смогла бы вынести столь нелегкий груз, не будь она философом.
Однако, «философом на троне» самодержица себя называла неслучайно. Одним из важнейших своих призваний императрица видела развитие искусства в России. Она благосклонно относилась к эпохе Просвещения, а также обожала литературу и даже сама писала книги. Екатерина II поддерживала ценные контакты и состояла в постоянной переписке с такими деятелями мировой культуры как Вольтер и Дидро, которые, в свою очередь, высоко о ней отзывались.
Екатерина Великая имела отношение и к журналистике, считая, что она может сильно воздействовать на общество. Императрица лично регулярно участвовала в создании еженедельного сатирического журнала «Всякая всячина», и называла его «сатирой в улыбательном духе».
Отдельной любовью императрицы было изобразительное искусство. Именно Екатерина Великая отдала приказ создать в Зимнем дворце Эрмитаж, вдохновившись своей коллекцией картин. Однако, развивала музей уже не она.
«Национальное искусство обязано Екатерине только несколькими моделями Эрмитажа, послужившими для изучения и подражания русским художникам. Но, кроме этих моделей, она не дала ему ничего: даже куска хлеба», — писал историк Казимир Валишевский.
В плане политики императрица придерживалась просвещенного абсолютизма и активно развивала рыночную экономику. Впрочем, несмотря на культурную, религиозную и прочую «просвещенность», царица придерживалась традиционного стиля правления и, например, считала крепостных крестьян обычным «имуществом». В екатерининскую эпоху их положение считалось наихудшим среди прочих эпох правления Романовых. В пору Екатерины II историки даже сравнивали положение крепостных с рабами.
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