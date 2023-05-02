Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД РФ

Временный поверенный в делах Польши в России Яцека Щлядевски сегодня прибыл в здание МИД РФ. Он прошел в здание министерства без каких-либо комментариев для прессы.
Щлядевского вызвали из-за силового захвата школы при российском посольстве в Варшаве. Стоит отметить, что российское консульство направило в МИД Польши официальную ноту протеста из-за инцидента 29 апреля.
По предварительной информации известно, что утром, 29 апреля, польские власти ворвались в школу при посольстве России в Варшаве и предписали всем сотрудникам покинуть здание до 18 часов вечера по местному времени. Российское ведомство посчитало эти действия неправомерными.