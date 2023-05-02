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Российская армия поразила 92 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

Армия
Российская армия поразила 92 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

Вооруженные силы России поразили 92 батареи ВСУ. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сообщается, что удары наносились российской артиллерией совместно с силами оперативно-тактической и армейской авиации. Кроме того, украинские силовики потеряли своих бойцов и технику в 124 районах.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях», — сообщил Конашенков.

Также Минобороны сообщило о потери ВСУ трех боевых самолетов в зоне проведения СВО. Истребители ВКС России смогли сбить украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29.
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