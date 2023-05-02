Российская армия поразила 92 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

Вооруженные силы России поразили 92 батареи ВСУ. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сообщается, что удары наносились российской артиллерией совместно с силами оперативно-тактической и армейской авиации. Кроме того, украинские силовики потеряли своих бойцов и технику в 124 районах.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях», — сообщил Конашенков.
Также Минобороны сообщило о потери ВСУ трех боевых самолетов в зоне проведения СВО. Истребители ВКС России смогли сбить украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29.