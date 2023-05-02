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Организация исламского сотрудничества проведет экстренное заседание для обсуждения кризиса в Судане

Весь мир
Организация исламского сотрудничества проведет экстренное заседание для обсуждения кризиса в Судане

Эр-Рияд, 2 мая. Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстренное заседание для обсуждения ситуации в Судане, пишут арабские СМИ.

Возобновление собраний связано с тем, что столкновения между ВС республики и Силами быстрого реагирования продолжаются уже третью неделю. Обсуждение развития вооруженного конфликта пройдет в городе Джидда.

«Экстренное заседание на уровне Организации исламского сотрудничества отражает заинтересованность государств — членов (57 стран) в текущих событиях в Судане и их стремление восстановить безопасность и стабильность в нем», — подчеркнул генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха.

Ранее посланник ООН в Судане Фолькер Пертес заявил, что переговоры между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) носят не политический, а технический характер.
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