Онколог Карасев назвал тревожные симптомы заболевания

Российский онколог Иван Карасев призвал не затягивать с медобследованием в случае затяжных недугов.
По словам Карасева, любое недомогание, которое продолжается несмотря на прием соответствующих лекарств, должно насторожить человека. Хотя некоторые симптомы еще не говорят об онкологии, лучше перестраховаться и обратиться к врачу, сообщает «СОВА».
Так следует поступить, если началась резкая потеря веса без спецдиеты и физических нагрузок. Ответственно надо подойти и к обнаружению на теле подозрительных воспалений, включая увеличение лимфоузлов, утолщения в молочной железе и отеки органов в брюшной полости.