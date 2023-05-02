Онколог Карасев назвал тревожные симптомы заболевания

Так следует поступить, если началась резкая потеря веса без спецдиеты и физических нагрузок. Ответственно надо подойти и к обнаружению на теле подозрительных воспалений, включая увеличение лимфоузлов, утолщения в молочной железе и отеки органов в брюшной полости.