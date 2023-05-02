Москвич сообщил правоохранителям об украинском голубе-диверсанте с миной-лепестком в лапах

Москвич пожаловался в дежурную часть на голубя-диверсанта. По словам местного жителя, птица разбрасывала мины недалеко от его дома.
По данным Telegram-канала Baza, мужчина заявил об «украинском» пернатом. Птица якобы была выкрашена в цвета украинского флага. В лапах у нее была мина типа «лепесток». На ней очевидец заметил крупную букву «У». При этом голубь сбросил боеприпас на землю.
Москвич сообщил, что инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова. По адресу был отправлен наряд полиции. Тем не менее, обнаружить «лепестки» на месте им не удалось. Все птицы на месте были обычного окраса.
Ранее студентка из Нижнего Тагила сообщала о минировании колледжа. Так девушка поступила потому, что не хотела идти на занятия. После такого заявления против девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит тюремное заключение.