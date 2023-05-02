Москвич сообщил правоохранителям об украинском голубе-диверсанте с миной-лепестком в лапах

По данным Telegram-канала Baza, мужчина заявил об «украинском» пернатом. Птица якобы была выкрашена в цвета украинского флага. В лапах у нее была мина типа «лепесток». На ней очевидец заметил крупную букву «У». При этом голубь сбросил боеприпас на землю.