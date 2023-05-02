Режиссер Клименко выразил сожаление в связи со смертью ведущего шоу «Фазенда» Колесникова

Ведущий популярного шоу «Фазенда» Сергей Колесников был замечательным актером и музыкантом. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал режиссер Александр Клименко.
В конце прошлого месяца, 29 апреля стало известно о смерти известного артиста. Как подчеркнул собеседник издания, он сочинял замечательные стихи, поэтому без него в культурном сообществе станет крайне скучно.
«Жалко, что пустеет земля и все меньше и меньше актеров с качественным знаком — актерским и человеческим», — сказал Колесников.
При этом люди, по его словам, нередко забывают даже о самых великих артистах. Однако режиссер уверен, что оставшийся у Клеменко сын хорошо позаботится о захоронении родителя.
Ранее воспоминаниями о покойном актере поделилась певица Надежда Бабкина. Она указала, что при жизни ведущий «Фазенды» был настоящим мужчиной и классным человеком.