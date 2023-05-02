В Берлине экоактивисты перекрыли движение транспорта на нескольких улицах

Во вторник, 2 мая, в Берлине экологические активисты движения Letzte Generation, которое выступает за защиту климата, перекрыли движение транспорта на некоторых улицах.
В аккаунте движения в социальной сети Twitter (заблокирована в России) сообщается, что протестующие не отступают и не отказываются от цели создать пригодный для жизни мир для всего человечества.
Активисты призывают желающих поучаствовать в акции и присоединиться к мирным маршрутам, которые пройдут в ближайшую неделю. Протесты планируются у Бранденбургских ворот второго, четвертого и шестого мая.
Ранее в Великобритании экоактивисты Just Stop Oil устроили митинг против добычи нефти и газа, заблокировав движение в самом центре столицы.