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В Берлине экоактивисты перекрыли движение транспорта на нескольких улицах

Происшествия
В Берлине экоактивисты перекрыли движение транспорта на нескольких улицах

Во вторник, 2 мая, в Берлине экологические активисты движения Letzte Generation, которое выступает за защиту климата, перекрыли движение транспорта на некоторых улицах.

В аккаунте движения в социальной сети Twitter (заблокирована в России) сообщается, что протестующие не отступают и не отказываются от цели создать пригодный для жизни мир для всего человечества.

Активисты призывают желающих поучаствовать в акции и присоединиться к мирным маршрутам, которые пройдут в ближайшую неделю. Протесты планируются у Бранденбургских ворот второго, четвертого и шестого мая.

Ранее в Великобритании экоактивисты Just Stop Oil устроили митинг против добычи нефти и газа, заблокировав движение в самом центре столицы.
экоактивисты германия защита климата
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