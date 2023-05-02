Минобороны РФ сообщило о трех сбитых за сутки самолетах украинских ВС

Вооруженные сиды России за последние сутки сбили три самолета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Истребительная авиация ВКС России сбила самолеты воздушных сил Украины Су-24 и МиГ-29 в районе Розовки и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Средствами противовоздушной обороны в районе Тягинки (Херсонская область) сбит украинский самолет Су-25.
Конашенков также сообщил, что за сутки были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, три баллистической ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS. Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены 390 украинских боевых самолета, 210 вертолетов и 3 236 беспилотных летательных аппаратов.
Менее месяца назад штурмовики Су-25 ВС РФ совершили ракетные удары по военным объектам ВСУ.