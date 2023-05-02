Минобороны России: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 65 бойцов

Российская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» в ходе СВО уничтожила порядка 65 украинских силовиков на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сообщается, что Украина также потеряла два БМП и две гаубицы Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
«Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20», — сказал Конашенков.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 430 единиц техники за прошедший месяц. Кроме того, украинские войска потеряли восемь самолетов и около 300 БПЛА.