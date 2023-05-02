«Генсек НАТО приезжал в Киев, чтобы утешить Зеленского»: Политолог Ростислав Ищенко о визите Столтенберга

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал недавний визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, информирует SM.News.
Ищенко выразил мнение, что функция Столтенберга заключается лишь в информационном представительстве. Генсек НАТО, по словам политолога, лишь посещает разного рода мероприятия Альянса, в том числе встречи на высшем уровне.
Так, отметил Ищенко, Столтенберг посетил Киев, чтобы информационно представлять военный Альянс. Плюс к этому, генсек приезжал успокоить украинского президента Владимира Зеленского, так как в стране исчерпываются всевозможные ресурсы, включая вооружение, стратегический резерв и армия.
«Стандартная позиция Запада: если ты ничего не можешь дать, скажи пару добрых слов. Особенно тем, кто от тебя зависит, никуда уже не денется», — заявил эксперт.
Ищенко также отметил, что Столтенберг ведет такую политику не только в Киеве. Он, по словам политолога, наиболее часто выступает подобным образом и из Брюсселя.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев объяснил нежелание лидеров стран НАТО принимать в свои ряды Украину. По его словам, страны Альянса так сильно напугали сами себя Россией, что всерьез опасаются ядерной войны.