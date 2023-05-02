Пригожин сообщил о возможном уничтожении под Бахмутом командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры

Артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили бронеавтомобиль, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны ВС Украины Игорь Танцюра. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
По его словам, удар произошел при подходе резервов с города Часов Яр в населенный пункт Бахмут (Артемовск).
«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут. В настоящий момент уточняем данную информацию и доведем ее позже», — сообщил Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Ранее стало известно, то за сутки в Бахмуте «музыканты» продвинулись на 120 метров в различных направлениях. В целом, подразделения ЧВК «Вагнер» заняли 45 тысяч квадратных метров земли. Соответствующей информацией накануне поделился Пригожин.