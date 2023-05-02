Пригожин сообщил о возможном уничтожении под Бахмутом командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры

Ранее стало известно, то за сутки в Бахмуте «музыканты» продвинулись на 120 метров в различных направлениях. В целом, подразделения ЧВК «Вагнер» заняли 45 тысяч квадратных метров земли. Соответствующей информацией накануне поделился Пригожин.