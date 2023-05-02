Свежее обновление ЯRUS позволяет публиковать эксклюзивный контент с платным доступом

В последнем обновлении приложения на Android появилась новая функция — закрытые платные ленты. Теперь авторы контента могут получать дополнительные заработки, а аудитория соцсети ЯRUS — доступ к эксклюзивным публикациям.
Владельцы смартфонов с соответствующей операционной системой могут создавать закрытые ленты: доступ к ним возможно ограничить за плату. Цена за вход настраивается при создании блога. Автор решает сам, назначить участникам единоразовый платеж или показывать посты по ежемесячной подписке.
Главное преимущество обновления для блогеров — дополнительные заработки. Кроме того, стандартные ограничения к публикуемым постам отсутствуют: авторы выбирают самостоятельно, кто именно получит доступ к их ленте и какой контент будет показан пользователям. Это позволяет устанавливать собственные правила входа и создавать публикации для определенных аудиторий.
Подписчики платных лент увидят только эксклюзивные материалы, которые недоступны общей публике. Это могут быть обучающие видеоролики, инсайдерская информация или другой уникальный контент. А тесная коммуникация аудитории с автором дает возможность получить более углубленный опыт общения с блогером.
Изменение стоимости и формата подписки на платную ленту будет недоступно после ее создания, отмечают разработчики. Если владелец ленты пожелает изменить тарифы, ему придется создать новый блог и приглашать пользователей заново.
Дополнительно заработать на платных лентах могут видеоблогеры. Монетизация ЯRUS позволяет получать 50 монет за каждую 1000 просмотров длинных роликов и 20 монет за столько же просмотров вертикальных сюжетов. Валюту ЯRUS можно вывести на банковский счет в рублях, начиная от 1000 монет: монеты эквиваленты рублю по курсу один к одному.
Российская социальная сеть ЯRUS объединяет различный контент по интересам, от сервисов новостей и музыки до пользовательских блогов без рекламы. Более 11 миллионов пользователей ЯRUS могут создавать тематические ленты, посвященные различным темам: кулинария, косметология, воспитание или путешествия.