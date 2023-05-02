Свежее обновление ЯRUS позволяет публиковать эксклюзивный контент с платным доступом

Главное преимущество обновления для блогеров — дополнительные заработки. Кроме того, стандартные ограничения к публикуемым постам отсутствуют: авторы выбирают самостоятельно, кто именно получит доступ к их ленте и какой контент будет показан пользователям. Это позволяет устанавливать собственные правила входа и создавать публикации для определенных аудиторий.