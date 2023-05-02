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Сильная гроза обрушилась на Самарскую область в ночь на 2 мая

Общество
Сильная гроза обрушилась на Самарскую область в ночь на 2 мая

В ночь с 1 на 2 мая на Саратовскую область обрушилась мощная гроза со шквалистым ветром и градом. Специалисты МЧС объявили штормовое предупреждение в полночь и не ошиблись.

Многие жители региона проснулись от оглушительных раскатов грома, сообщает сетевое издание «КП — Самара». Порывы ветра достигали 15 - 20 метров в секунду, а яркие молнии вспыхивали одна за другой.

В некоторых районах Самарской области помимо грозы прошел еще и град. Один из жителей региона рассказал, что боялся за целостность оконных стекол из-за сильного ветра, ливня и града.

К утру стихия успокоилась и жители Самарской области проснулись в погожий и спокойный день. Однако дачники и огородники переживают за побитую рассаду, которую кое-кто успел высадить и оставил неприкрытой.
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