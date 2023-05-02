Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражения клещевым энцефалитом

К началу мая за 2023 год от заболевая привито около 1,73 миллиона человек, в прошлом году за аналогичный промежуток было привито около 1,4 миллиона. В этом сезоне планируется вакцинировать боле 3,48 миллиона россиян. На данный момент более 21,7 тысяч человек обратились в медучреждения из-за укусов паразитирующих насекомых.