Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражения клещевым энцефалитом

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила о первых случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
К началу мая за 2023 год от заболевая привито около 1,73 миллиона человек, в прошлом году за аналогичный промежуток было привито около 1,4 миллиона. В этом сезоне планируется вакцинировать боле 3,48 миллиона россиян. На данный момент более 21,7 тысяч человек обратились в медучреждения из-за укусов паразитирующих насекомых.
Ранее кандидат медицинских наук Грант Шехян рассказал, как защититься от клещей и что делать, если укус все же произошел.