Политолог Дудчак: Фридману вряд ли удастся избежать процедуры изъятия украинских активов

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине власти Евросоюза и Великобритании ввели санкции в отношении Михаила Фридмана. Бизнесмен до сих пор пытается оспорить их в суде. В марте 2023-го в прессу попало коллективное письмо в адрес Еврокомиссии, подписанное оппозиционерами РФ, с просьбой снять санкции с Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена. Ранее источники The Financial Times сообщали, что Фридман и Авен намерены продать свои доли в «Альфа-банке» за 2,3 миллиарда долларов, чтобы избавиться от западных санкций.