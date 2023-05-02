Политолог Дудчак: Фридману вряд ли удастся избежать процедуры изъятия украинских активов

Накануне глава Минюста Украины Денис Малюська сообщил о возможном отъеме активов у Михаила Фридмана, расположенных в стране. Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что в конечном счете российскому олигарху вряд ли удастся избежать процедуры изъятия украинских активов.
Как сообщил министр Малюська, вовлечение российского бизнеса олигарха в сотрудничество с военными и силовиками РФ «может стать основанием для конфискации активов», опосредованно принадлежащих Фридману на Украине.
Как отметили украинские СМИ, за последние пять лет Росгвардия вышла в топ государственных заказчиков услуг компании «АльфаСтрахование». Только ее центральное подразделение заключило с компанией Фридмана контрактов на 100 миллионов рублей, а суммарно по России — примерно на 280 миллионов рублей. По данным украинского Минюста, в этой стране Фридману полностью или частично принадлежат компании «Киевстар», «Альфа-банк» (ныне «Сенс-банк»), а также заводы- производители минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская».
Между тем, сам Фридман заверил журналистов, что с февраля 2022-го вышел из всех органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является.
«На данный момент я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в коем виде. Поэтому все вопросы нужно адресовать напрямую руководству компаний», — сказал он.
Как сообщил ФАН кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, никакого сочувствия к Фридману он в этой ситуации не испытывает.
«Похоже, как ни пытался Михаил Фридман быть хорошим для Украины и для коллективного Запада, судьба ограбленного олигарха его вряд ли минует. С самого начала спецоперации РФ он, по разным данным, пытался финансово помогать ВСУ и всячески подстраиваться под новые реалии работы на Украине. Поэтому, если его активы все-таки будут изъяты украинской властью, он просто получит по заслугам», — указал аналитик.
По словам эксперта, эта новость звучит вполне позитивно для российских властей.
«Наши власти уже неоднократно предупреждали о последствиях всех олигархов, которые пытались усидеть своей задницей на всех стульях сразу — «доить» российские ресурсы, и при этом еще что-то выторговывать себе на Западе. Вообще, конечно, для меня удивительно, что власти Украины действуют подобным образом, но в данном случае судьба активов Фридмана никакого сожаления не вызывает», — сообщил Дудчак.
Экономист напомнил — похоже, в случае с Фридманом Киев действует скоординировано со своими западными кураторами.
«Ранее Великобритания, гражданство которой Фридман также имеет, уже арестовывала его активы, и большая их часть до сих пор не разморожена. Мне вообще кажется, что украинские власти действуют не по собственной инициативе, потому что с Киевом хитрый олигарх всегда бы смог договориться — как обычно, «поделился» бы с ними, и всех вновь бы все устраивало. Но в таких решениях главная инициатива принадлежит не Украине, за этим ходом явно «торчат уши» англосаксов», — заключил Дудчак.
Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине власти Евросоюза и Великобритании ввели санкции в отношении Михаила Фридмана. Бизнесмен до сих пор пытается оспорить их в суде. В марте 2023-го в прессу попало коллективное письмо в адрес Еврокомиссии, подписанное оппозиционерами РФ, с просьбой снять санкции с Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена. Ранее источники The Financial Times сообщали, что Фридман и Авен намерены продать свои доли в «Альфа-банке» за 2,3 миллиарда долларов, чтобы избавиться от западных санкций.