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Появились первые кадры с похорон Сергея Колесникова на Троекуровском кладбище в Москве

Общество

Похороны заслуженного артиста России, экс-ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова состоялись в Москве. Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище, рассказал корреспондент ФАН.

Отдать дань памяти талантливому человеку пришли его коллеги, родные, близкие и друзья. Некоторые из присутствующих не могли сдержать слез, прощаясь с Сергеем Колесниковым. Его проводили в последний путь аплодисментами.

Смерть заслуженного артиста России стала шоком для его окружения. Воспоминаниями о Колесникове поделился актер театра и кино Борис Щербаков. Как признался собеседник Федерального агентства новостей, день прощания со звездой сериала «Петербургские тайны» находит глубокий отклик в сердцах всех его коллег и широкой публики.
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