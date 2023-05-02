Появились первые кадры с похорон Сергея Колесникова на Троекуровском кладбище в Москве

Смерть заслуженного артиста России стала шоком для его окружения. Воспоминаниями о Колесникове поделился актер театра и кино Борис Щербаков. Как признался собеседник Федерального агентства новостей, день прощания со звездой сериала «Петербургские тайны» находит глубокий отклик в сердцах всех его коллег и широкой публики.