Появились первые кадры с похорон Сергея Колесникова на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны заслуженного артиста России, экс-ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова состоялись в Москве. Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище, рассказал корреспондент ФАН.
Отдать дань памяти талантливому человеку пришли его коллеги, родные, близкие и друзья. Некоторые из присутствующих не могли сдержать слез, прощаясь с Сергеем Колесниковым. Его проводили в последний путь аплодисментами.
Смерть заслуженного артиста России стала шоком для его окружения. Воспоминаниями о Колесникове поделился актер театра и кино Борис Щербаков. Как признался собеседник Федерального агентства новостей, день прощания со звездой сериала «Петербургские тайны» находит глубокий отклик в сердцах всех его коллег и широкой публики.