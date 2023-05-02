PAP: Глава Минздрава Польши Недзельский потребовал от компании Pfizer прекратить поставки вакцин от COVID-19

Согласно сообщению Недзельского, несмотря на стабилизацию ситуации коронавируса в Евросоюзе, компания Pfizer намерена отправить в Евросоюз сотни миллионов доз вакцин. Однако, как отметил глава минздрава Польши, данная поставка не имеет смысла, так как большая ее часть будет уничтожена из-за срока хранения.