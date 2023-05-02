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PAP: Глава Минздрава Польши Недзельский потребовал от компании Pfizer прекратить поставки вакцин от COVID-19

Общество
PAP: Глава Минздрава Польши Недзельский потребовал от компании Pfizer прекратить поставки вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский обратился к руководству фармацевтической компании Pfizer с требованием пересмотреть заключенные контракты и прекратить поставки вакцин от COVID-19. Об этом сообщило агентство PAP.

Согласно сообщению Недзельского, несмотря на стабилизацию ситуации коронавируса в Евросоюзе, компания Pfizer намерена отправить в Евросоюз сотни миллионов доз вакцин. Однако, как отметил глава минздрава Польши, данная поставка не имеет смысла, так как большая ее часть будет уничтожена из-за срока хранения.

«Я с сожалением констатирую, что фирма, которую долгое время все считали частью разрешения проблемы, теперь сама становится частью проблемы», — пишет Недзельский

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии в стране дефицита вакцин от кори. Он также добавил, что их производство в стране ведется, а все планы выпуска были скорректированы.
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