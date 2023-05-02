Фонд «Круг добра» поможет тяжелобольным детям в Ленобласти

Как пояснили в ведомстве, с 15 мая родителям тяжелобольных детей уже не надо будет добиваться первичного приема в региональном минздраве. У них появится возможность через портал «Госуслуги» напрямую обратиться за медпомощью в фонд «Круг добра». На специальном информационном ресурсе фонда «Круг добра» появится информация о начале и завершении электронных закупок лекарств, медицинских изделий, средств реабилитации, сообщает «Выборг ТВ».