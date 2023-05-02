Стало известно, с кем у певца Димы Билана сложились дружеские отношения на шоу «Маска»

Певец Дима Билан стал победителем четвертого сезона шоу «Маска». Выяснилось, что на проекте у исполнителя сложились теплые отношения с некоторыми участниками.
Об этом сообщил музыкант IVAN. На шоу его запомнили как обладателя костюма гусеницы. В рамках шоу они с Биланом обменивались дружескими жестами. Затем он получил подарок — коробку желейных гусениц.
«Хорошие друзья как звезды: иногда ты их не видишь, но ты знаешь, что они всегда рядом», — было сказано в открытке, которая прилагалась к конфетам.
В тот момент IVAN не знал, что под костюмом Мамонтенка скрывается известный певец. По словам исполнителя, он не распознает голоса артистов. Поклонники призвали музыкантов в будущем исполнить некоторые композиции дуэтом.
В четвертом сезоне «Маски» впервые за всю историю шоу было два победителя. Первое место с Биланом разделил певец Сергей Лазарев. Ранее он признался, что во время съемок носил каблуки.