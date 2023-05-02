Президент России Путин счел звук трамвая одним из символов возрождения жизни

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова немецкого канцлера Олафа Шольца, согласно которым он якобы следит за применением западного оружия в зоне украинского конфликта. Однако, как отметил представитель президента, киевские власти уже сейчас стреляют по территории России.