Президент России Путин счел звук трамвая одним из символов возрождения жизни

Звук движущегося трамвая свидетельствует о возрождении жизни, как это было в Ленинграде в годы блокады. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
Во вторник, 2 мая, лидер страны принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию мариупольских трамвайных путей. Глава государства присоединился к мероприятию в формате видеоконференции, согласившись со словами ветерана Елены Сергеевны.
«Звук трамвая, который был во время блокады, когда пустили первый трамвай, будет точно так же звучать здесь. Это очень хорошо, это говорит о том, что жизнь налаживается», — отметила она.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова немецкого канцлера Олафа Шольца, согласно которым он якобы следит за применением западного оружия в зоне украинского конфликта. Однако, как отметил представитель президента, киевские власти уже сейчас стреляют по территории России.