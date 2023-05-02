Осиротевшего лосенка спасли в Нижегородской области

Прибыв на место, эксперты выяснили, что лосенок мужского пола родился всего три-четыре дня назад. Мамы, которая позаботилась бы о его будущем, обнаружить в окрестностях не удалось, поэтому его передали на воспитание в местный конный клуб, расположенный в селе Троицкое.