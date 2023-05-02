Осиротевшего лосенка спасли в Нижегородской области

Министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев рассказал о судьбе новорожденного лосенка.
По словам Воробьева, так получилось, что беспомощного лосенка обнаружили жители деревни Хахалино в Городецком районе. Они рассказали о своей находке специалистам ГКУ НО «Центр охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов», сообщает opennov.ru.
Прибыв на место, эксперты выяснили, что лосенок мужского пола родился всего три-четыре дня назад. Мамы, которая позаботилась бы о его будущем, обнаружить в окрестностях не удалось, поэтому его передали на воспитание в местный конный клуб, расположенный в селе Троицкое.