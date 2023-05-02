Посланник ООН в Судане заявил о согласии армии и СБР провести переговоры о прекращении огня

Хартум, 2 мая. Посланник ООН в Судане Фолькер Пертес заявил, что переговоры между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) носят не политический, а технический характер, пишут арабские СМИ.
По словам Пертеса, главы некоторых африканских стран выразили готовность отправиться в Хартум и встретиться с противоборствующими сторонами. Целью встречи является организация диалога о постоянном перемирии.
«ВС республики и СБР изначально делали ставку на военную победу, но позже поняли, что для такой победы нет места, что открыло бы дверь для переговоров между ними о стабильном прекращении огня», — подчеркнул он.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, объявил о готовности пойти на мирный диалог с председателем Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.