Кандидат в президенты США хочет ликвидировать ФБР

Он отметил, что нынешняя бюрократическая система настолько закостенела, что гораздо проще ее полностью разрушить и создать на ее месте что-то новое. При этом политик подчеркнул, что президент США имеет право занимать должность не более двух сроков, в то время как некоторые чиновники находятся на своих постах в течение десятилетий, и это никого не удивляет.