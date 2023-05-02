Кандидат в президенты США хочет ликвидировать ФБР

Вашингтон, 2 мая. Кандидат в президенты США заявил, что хочет ликвидировать Федеральное бюро расследований в случае своего избрания.
Об этом в ходе интервью программы «Meet the Press» на телеканале NBC сообщил Вивек Рамасвами, который баллотировался на президентские выборы 2024 года от Республиканской партии.
Отвечая на вопрос ведущего программы о возможном прекращении финансирования ФБР, республиканец ответил, что речь идет о полной ликвидации агентства.
«Я не говорил о прекращении финансирования ФБР. Я сказал, что нужно закрыть ФБР и заменить его чем-то другим. Я думаю, что это должен быть новый аппарат, построенный с нуля, который действительно уважает закон, а не выдумывает его», — подчеркнул Рамасвами.
Он отметил, что нынешняя бюрократическая система настолько закостенела, что гораздо проще ее полностью разрушить и создать на ее месте что-то новое. При этом политик подчеркнул, что президент США имеет право занимать должность не более двух сроков, в то время как некоторые чиновники находятся на своих постах в течение десятилетий, и это никого не удивляет.
Республиканцы в последние годы все чаще критикуют ФБР, обвиняя агентство в том, что оно сосредоточено на преследовании политических противников Демпартии и не выполняет своих прямых обязанностей по поиску преступников. Наиболее наглядно это проявилось в делах, открытых Бюро в отношении 45-го президента США Дональда Трампа. Действия Минюста вызвали резкую реакцию со стороны соратников экс-президента, которые обвинили Белый дом в охоте на ведьм и желании свести счеты с политическим конкурентом.
Помимо реформы ФБР, Вивек Рамасвами намерен в случае победы на выборах ввести ограничения для Федеральной резервной системы, заставив ее работать над поддержанием стоимости и устойчивости американской валюты.
Недавний опрос RealClearPolitics показывает: Рамасвами симпатизируют 2,3% республиканских избирателей, в то время как за Трампа и Рона Десантиса готовы проголосовать соответственно 51% и 23% сторонников партии.