Эксперты прокомментировали желание Польши получить репарации от России

Слова главы бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава может потребовать от России репарации, прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты Эдуард Попов и Павел Данилин.
Пшидач заявил, что Польша после получения от Германии репараций, планирует выдвинуть к России такое же требование. Он сказал, что намерен начать дискуссию с РФ после того, как Берлин перечислит в качестве компенсации ущерба от Второй мировой войны 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).
Попов в радиоэфире отметил, что Польша с такими заявлениями выступала неоднократно. Однако при всей абсурдности этих требований, эксперт отметил, что польские власти последовательны. Это качество, по его словам, может заменить высокий интеллект и другие качества и «нам нужно учиться у нашего противника».
Данилин же в свою очередь отметил, что подобные выступления Варшавы уже не вызывают удивления. И если говорить об их требовании репараций от России, то, отмечает эксперт, стоит им напомнить о вложенных средствах на развитие Польши во времена существования СССР. Он заявил, что Польша должна России, а не наоборот.
«Единственное, что они от нас могут получить, – это от мертвого осла уши. И это максимум, на что они могут рассчитывать», — сказал Данилин в эфире Sputnik.
Ранее сообщалось, что США уже к 1 июня рискуют растратить весь бюджет из-за крупного государственного долга. Минфин штатов призывает конгресс в скорейшем времени решить этот вопрос, чтобы избежать ущерба «глобальному лидерству страны».