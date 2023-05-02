Эксперты прокомментировали желание Польши получить репарации от России

Данилин же в свою очередь отметил, что подобные выступления Варшавы уже не вызывают удивления. И если говорить об их требовании репараций от России, то, отмечает эксперт, стоит им напомнить о вложенных средствах на развитие Польши во времена существования СССР. Он заявил, что Польша должна России, а не наоборот.