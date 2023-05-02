«Похороните меня в белых пуантах»: балерина Волочкова отреагировала на смерть модельера Юдашкина

Ушел из жизни в возрасте 59 лет художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями об этом человеке поделилась артистка балета, общественный деятель, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.
Как отметила звезда отечественного шоу-бизнеса, с этим модельером ее связывает давнее знакомство.
«Валентин Юдашкин был участником моего шоу в Кремле десять лет назад — юбилейное шоу: “Анастасия Волочкова собирает друзей”. Там были все: Иосиф Кобзон, Николай Басков, Дима Билан, Филипп Киркоров. Вы что, дождетесь пока Филипп Киркоров умрет, или Алла Пугачева, или я? Послушайте, похороните меня в белых пуантах в гробу, с инициалами А.В.» — отреагировала балерина.
Анастасия Волочкова также отметила, что имя этого художника занимает особое место в ее профессиональной карьере.
«Нас познакомил Сулейман Керимов, который оплатил все эти костюмы. Я до сих пор танцую партию Кармен в своем спектакле в память о моем наставнике, Майе Михайловне Плисецкой, в костюме Валентина Юдашкина. У меня позавчера был спектакль. Я выходила на сцену в его костюме», — пояснила собеседница ФАН.
Кроме того, артистка припомнила один примечательный случай, который очень ярко иллюстрирует масштаб таланта скончавшегося мастера.
«Когда Сара Брайтман приезжала в Большой театр и пела свои песни, я вышла в платье Валентина Юдашкина, которое он сшил и просто подарил мне. Мы вели это мероприятие вместе со Святославом Бэлзой. Когда Сара Брайтман увидела меня, молодую и красивую в платье Валентина Юдашкина, она попросила: “Можно, чтобы эти красивые люди объявляли все из-за кулис…” Знайте, красота спасет мир! Красота — это то, чего не прощают люди», — поведала балерина.
Ранее художник Никас Сафронов высказался о кончине Валентина Юдашкина. Собеседник припомнил подробности последней встречи с модельером.