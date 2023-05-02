«Похороните меня в белых пуантах»: балерина Волочкова отреагировала на смерть модельера Юдашкина

Ушел из жизни в возрасте 59 лет художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями об этом человеке поделилась артистка балета, общественный деятель, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.