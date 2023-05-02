В 2016-2017 годах я была приглашена родственниками жертв в Одессу, чтобы сделать репортаж об этом и донести миру правду о тех событиях. Я своими глазами видела, что украинские правые радикалы и неонацисты терроризировали мирных русскоязычных жителей и пытались установить контроль над городом. Они стояли буквально на каждом углу с оружием и фашистскими флагами в руках, арестовывая проходящих мимо людей, включая меня. Поводом для ареста могла стать как сама национальность, так и наличие русских друзей. Когда я впервые оказалась в Одессе в 2016-м, город был в настоящей осаде, бойцы неонацистского объединения «Азов»✱✱ (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена в РФ) были наготове. Снайперов, стреляющих в людей, которые возлагали цветы у Дома профсоюзов в память о сорока восьми сгоревших заживо, легко можно было обнаружить на крышах близлежащих зданий. В то время там присутствовали допущенные киевским режимом западные журналисты и наблюдатели и ни один человек не был убит во время их пребывания в городе. Но стрельбу можно было услышать в любой момент.