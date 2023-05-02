Я видела, как неонацисты терроризировали жителей: Соня ван ден Энде о событиях в Одессе после трагедии в Доме профсоюзов

Девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе националисты из праворадикальных группировок учинили расправу над противниками Евромайдана. В местном Доме профсоюзов заживо сгорели 48 человек, более 250 получили травмы.
Спустя два года после трагедии, в 2016 году, нидерландской журналистке Соне ван ден Энде удалось побывать в Одессе. Как она рассказала, ее пригласили в город родственники погибших, чтобы корреспондент сделала репортаж о тех страшных событиях. И увиденное потрясло иностранку. По ее словам, буквально на каждом углу с оружием и фашистскими флагами в руках стояли националисты.
В авторской колонке для ФАН журналистка также провела параллель с событиями, которые предшествовали Второй мировой войне: уничтожение оппозиции, отъем средств и расправа с неугодными, ненависть по национальному признаку.
То, что мы видим сейчас — калька событий, происходивших до и во время Второй мировой войны. Колонка Сони ван ден Энде
Русофобия и фейки — два главных инструмента, которым обзавелись марионеточные прозападные элиты и политики на Украине в 2014 году для достижения своих целей. Именно благодаря воспитанию ненависти к русским и использованию дезинформации в этот период активно сколачивались нациствующие бригады бойцов по всей стране. Чтобы понять, какую идеологию продвигали и продвигают эти формирования, достаточно просто взглянуть на символику самых известных из них — «Правый сектор»✱ или «Свобода» (запрещенные на территории РФ экстремистские организации). При этом данные организации, создав свои политические партии, на волне борьбы со всем русским легко вошли в состав нового правительства после переворота 2014-го. Именно эти партии впоследствии яростнее всех продвигали русофобию, делая ее буквально национальной доктриной.
Ужасающим воплощением этой страшной ненависти стали события, произошедшие 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты решили показать городу, кто теперь, после госпереворота, его истинный хозяин. Праворадикальные боевики, приехавшие в Одессу якобы на футбольный матч, спровоцировали конфликт с активистами движения «Куликово поле», которые выступали против Евромайдана. В итоге «ультрас» загнали одесситов в Дом профсоюзов и забросали это здание зажигательными бомбами. Жертвами расправы стали 48 человек, они сгорели заживо. Также было очень пострадавших, поскольку люди, пытаясь спастись от огня, выпрыгивали из окон.
В 2016-2017 годах я была приглашена родственниками жертв в Одессу, чтобы сделать репортаж об этом и донести миру правду о тех событиях. Я своими глазами видела, что украинские правые радикалы и неонацисты терроризировали мирных русскоязычных жителей и пытались установить контроль над городом. Они стояли буквально на каждом углу с оружием и фашистскими флагами в руках, арестовывая проходящих мимо людей, включая меня. Поводом для ареста могла стать как сама национальность, так и наличие русских друзей. Когда я впервые оказалась в Одессе в 2016-м, город был в настоящей осаде, бойцы неонацистского объединения «Азов»✱✱ (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена в РФ) были наготове. Снайперов, стреляющих в людей, которые возлагали цветы у Дома профсоюзов в память о сорока восьми сгоревших заживо, легко можно было обнаружить на крышах близлежащих зданий. В то время там присутствовали допущенные киевским режимом западные журналисты и наблюдатели и ни один человек не был убит во время их пребывания в городе. Но стрельбу можно было услышать в любой момент.
Постепенно русофобия даже в странах Европы начала принимать агрессивные обороты. В Прибалтике теперь без зазрения совести сносят мемориалы советским солдатам, освобождавшим эти территории от солдат гитлеровской Германии, а в Польше и вовсе на днях произошел силовой захват школы, расположенной на территории российского посольства. Практика придания вида законности ненависти к русским распространяется как лесной пожар по всей Европе. При этом идет полное оправдание Украины и замалчивание преступлений киевского режима. Западные правительства водружают украинский флаг рядом со своим собственным флагом и всячески поддерживаю Киев. При этом, когда хоть кто-то, будь то сами русскоязычные или общественные деятели, заикаются о правах русских или о позиции России, они заведомо оказываются в проигрышном положении. Так или иначе этих людей заставляют замолчать, а некоторые журналисты и активисты из-за позиции по русскому вопросу и вовсе оказываются в опале. Из-за попытки сказать правду они подвергаются уголовному преследованию и становятся вынуждены бежать из своей страны.
Я говорю, и буду продолжать говорить о первопричинах и последствиях конфликта на Украине до тех пор, пока правда не войдет в головы европейской цивилизации и людей. То, что мы видим сейчас, — это калька событий, происходивших до и во время Второй мировой войны. Нацисты никогда не изменяют себе. Сегодня они, как и свыше 80 лет назад, отбирают собственность и деньги у неугодных, преследуют политическую оппозицию и делят людей по национальному признаку. Европа через все это уже проходила, поплатившись катастрофическими последствиями Второй мировой. Тем не менее, сегодня никто не встал и ничего не сказал об этом.
Ближайшие дни станут для европейцев хорошим поводом для размышлений на тему нацизма и происходящих вокруг нас событий. Ведь 8 марта Европа будет отмечать День памяти жертв Второй мировой войны, изначально в эту дату чтили память борцов с нацистской Германией и всех жертв войны, но сегодня неофашизм поднимает голову практически в каждой европейской стране и это очень пугающее явление.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
- ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация