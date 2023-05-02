Светлая память мастеру: Анита Цой поделилась чувствами в связи со смертью модельера Юдашкина

Сегодня, 2 мая умер дизайнер Валентин Юдашкин, он скончался на 60-м году жизни. О смерти кутюрье сообщила его супруга. Общественность еще не оправилась от смерти модельера Вячеслава Зайцева, как обрушился новый удар. Друзья и близкие дизайнера, звезды отечественного шоу-бизнеса слились в едином моменте скорби. В комментарии ФАН певица Анита Цой, еле сдерживая слезы, поделилась чувствами, вызванными уходом ее друга, мастера — Валентина Юдашкина.