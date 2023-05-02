Светлая память мастеру: Анита Цой поделилась чувствами в связи со смертью модельера Юдашкина

Сегодня, 2 мая умер дизайнер Валентин Юдашкин, он скончался на 60-м году жизни. О смерти кутюрье сообщила его супруга. Общественность еще не оправилась от смерти модельера Вячеслава Зайцева, как обрушился новый удар. Друзья и близкие дизайнера, звезды отечественного шоу-бизнеса слились в едином моменте скорби. В комментарии ФАН певица Анита Цой, еле сдерживая слезы, поделилась чувствами, вызванными уходом ее друга, мастера — Валентина Юдашкина.
«Это невосполнимая утрата для всего мира моды. Поклонников творчества Валентина, его приверженцев, его соратников очень много в разных странах мира. Это также невосполнимая утрата для всех россиян, потому что Валя настолько любил Россию, он до последнего оставался в стране, никуда не собирался уезжать, бежать. Он творил в России, и она его вдохновляла. Великий художник ушел из жизни, легенда, человек потрясающий, творческой мощной энергии. Я горжусь тем, что мне удалось сделать несколько работ с ним», — поделилась Анита Цой.
Одними из самых больших совместных работ певицы и дизайнера стало «Шоу 10-20», выпущенное в 2015 году, а также последнее — «Пятый океан».
«Мы по-настоящему сплелись с ним в едином творческом порыве. «Шоу 10-20» и последнее — «Пятый океан», которое мы выпустили в период коронавируса в 2021 году. Он смог создать потрясающую феерию костюмов уникальных 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов и современных лет. Это время, когда он творил. В эти годы он поднимался, его творчество достигло наивысшего расцвета в нашей стране и за рубежом», — вспоминает артистка.
Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Однако недомогание не могло унять его желания творить и дарить свои работы, частичку себя своим поклонникам.
Все это время рука об руку с творцом прошла его супруга.
«Я так же хочу поблагодарить нашу любимую Марину, которая оставалась с ним до последней минуты его жизни, ведь Валя не сошел с подиума ни на минуту, ни на секунду, понимая, что он болен. Валентин продолжал радовать нас своими показами, работать на подиуме. В этом во всем ему помогала Марина. Это ее огромнейшая заслуга, поэтому вечная память, честь дорогому, близкому нашему другу Валентину Юдашкину. Скорбим, скорбим со всеми, кому дорог Валентин Юдашкин», — заключила Анита Цой.
Ранее о смерти модельера высказался действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов. Он поделился воспоминаниями о последней встрече с мастером.