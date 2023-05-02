Жителей Тульской области научат разбираться в посланиях на рушниках

В Музее купеческого быта в Епифани Тульской области начала работу новая экспозиция «Читайте рушники!». Посетив ее, туляки и гости региона смогут узнать о значении узоров и надписей на этих обрядовых предметах.
Всего в коллекции Государственного музея-заповедника «Куликово поле» насчитывается более двух тысяч рушников. Для экспозиции отобрали около 60 предметов из Тульской и Калужской областей, сообщает сетевое издание «ТулаСМИ». Основным критерием отбора стало наличие надписей.
Как рассказала куратор проекта, специалист экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Елена Гончарова, не следует путать рушники с обычными полотенцами. Первые вышивались по случаю каких-либо событий: свадеб, похорон, крещений, строительства дома, а вторые применялись в повседневном быту.
Рушник — это обрядовая вещь, украшенная узорами и вышивкой. Мастерицы часто изображали на изделиях геометрические, растительные, зооморфные орнаменты. Все линии, черточки, геометрические орнаменты на полотне имеют свое определенное значение.