Росгвардейцы в Новосибирской области спасли из горящего дома семью

Свет в доме не горел, а двери и окна оказались запертыми. Правоохранители разбудили жильцов – семью из четырех человек. Сначала во двор выели родителей с одним ребенком, после чего сержант полиции Артем Чвала, быстро осмотрев помещения, нашел второго ребенка и вынес его на улицу.