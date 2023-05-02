Росгвардейцы в Новосибирской области спасли из горящего дома семью

Сотрудники Росгвардии в городе Черепаново Новосибирской области эвакуировали из огня семью с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пишет «АиФ-Новосибирск», ЧП случилось в ночь с 1 на 2 мая. Загорелся частный жилой дом и придомовые постройки на улице Одарича. На место происшествия направили росгвардейцев ближайшего экипажа – старшего сержанта полиции Артема Чвалы и прапорщика полиции Валентина Шаликова.
Свет в доме не горел, а двери и окна оказались запертыми. Правоохранители разбудили жильцов – семью из четырех человек. Сначала во двор выели родителей с одним ребенком, после чего сержант полиции Артем Чвала, быстро осмотрев помещения, нашел второго ребенка и вынес его на улицу.
Затем всех жильцов благополучно отвели на безопасное расстояние. Пострадавших временно разместили в соседнем доме. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, рассказали в Росгвардии.